Итоги 17.01: Едкий туман в Киеве, счет от Газпрома

В Европарламенте выбрали нового главу
Новым главой Европарламента по итогам голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге стал представитель парламентской фракции Европейской народной партии 63-летний итальянец Антонио Таяни.
Мэру польского Перемышля запретили въезд в Украину
Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме запретили въезд в Украину. Запрет был издан летом прошлого года, уточнила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, такие меры в отношении поляка были приняты "в интересах обеспечения безопасности нашего государства".
Киев окутал таинственный туман
Жители Киева из разных районов жалуются на запах гари и сильный туман. В ГосЧС пояснили, что смог в Киеве обусловлен малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров.
По прогнозам синоптиков, смог и ощущающийся в воздухе запах гари сохранятся и в ближайшие три дня.
В Украине стартовали учебные сборы резервистов
На одном из полигонов в Харьковской области стартовали учебные сборы резервистов оперативного резерва.
В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.
Всего к проведению сборов привлекаются более тысячи человек из всех регионов Украины.
В Стамбуле задержали террориста, устроившего бойню в ночном клубе
В Турции службы безопасности арестовали террориста Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в новогоднюю ночь в одном из ночных клубов Стамбула.
Выходец из Узбекистана 1983 года рождения был задержан в роскошной квартире в Стамбуле в районе Эсеньюрт.
Найденные на месте теракта отпечатки пальцев совпадают.
В Украине впервые родился ребенок от трех родителей
Репродуктологи клиники Надежда заявили о том, что в начале января этого года в Украине родился первый ребенок от трех родителей.
Ребенок родился после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах (до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках).
С помощью этого метода 34-летняя женщина, которая страдала бесплодием на протяжении 15 лет, смогла родить ребенка. В ходе процедуры был осуществлен перенос ядер ее и мужа в донорскую яйцеклетку, которая была лишена ядра.
Газпром выставил Украине счет за 2016 год
Российский Газпром выставил украинскому Нафтогазу за 2016 год счет на 5,32 млрд долларов за невыборку газа, законтрактованного по правилу "бери или плати".
В Газпроме считают контракт с Нафтогазом действующим и ждут многомиллиардной уплаты за минимальное количество газа, которое указано в этом документе.
"Украинская сторона обязана оплатить счет в течение 10 дней", – говорится в сообщении пресс-службы Газпрома.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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