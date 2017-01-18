Итоги 17.01: Едкий туман в Киеве, счет от Газпрома

В Европарламенте выбрали нового главу

Новым главой Европарламента по итогам голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге стал представитель парламентской фракции Европейской народной партии 63-летний итальянец Антонио Таяни.

Мэру польского Перемышля запретили въезд в Украину

Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме запретили въезд в Украину. Запрет был издан летом прошлого года, уточнила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, такие меры в отношении поляка были приняты "в интересах обеспечения безопасности нашего государства".

Киев окутал таинственный туман

Жители Киева из разных районов жалуются на запах гари и сильный туман. В ГосЧС пояснили, что смог в Киеве обусловлен малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров.

По прогнозам синоптиков, смог и ощущающийся в воздухе запах гари сохранятся и в ближайшие три дня.

В Украине стартовали учебные сборы резервистов

На одном из полигонов в Харьковской области стартовали учебные сборы резервистов оперативного резерва.

В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.

Всего к проведению сборов привлекаются более тысячи человек из всех регионов Украины.

В Стамбуле задержали террориста, устроившего бойню в ночном клубе

В Турции службы безопасности арестовали террориста Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в новогоднюю ночь в одном из ночных клубов Стамбула.

Выходец из Узбекистана 1983 года рождения был задержан в роскошной квартире в Стамбуле в районе Эсеньюрт.

Найденные на месте теракта отпечатки пальцев совпадают.

В Украине впервые родился ребенок от трех родителей

Репродуктологи клиники Надежда заявили о том, что в начале января этого года в Украине родился первый ребенок от трех родителей.

Ребенок родился после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах (до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках).

С помощью этого метода 34-летняя женщина, которая страдала бесплодием на протяжении 15 лет, смогла родить ребенка. В ходе процедуры был осуществлен перенос ядер ее и мужа в донорскую яйцеклетку, которая была лишена ядра.

Газпром выставил Украине счет за 2016 год

Российский Газпром выставил украинскому Нафтогазу за 2016 год счет на 5,32 млрд долларов за невыборку газа, законтрактованного по правилу "бери или плати".

В Газпроме считают контракт с Нафтогазом действующим и ждут многомиллиардной уплаты за минимальное количество газа, которое указано в этом документе.

"Украинская сторона обязана оплатить счет в течение 10 дней", – говорится в сообщении пресс-службы Газпрома.

Источник: korrespondent.net