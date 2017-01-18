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18. 01. 2017

Новый глава Европарламента назвал свои приоритеты

Избранный председателем Европарламента итальянский евродепутат, представитель фракции Европейская народная партия Антонио Таяни после выборов поблагодарил участников голосования и своих соперников и обозначил свои задачи в качестве главы ассамблеи, пишет Интерфакс-Украина.

"Я буду председателем всех (европарламентариев). Я не буду премьер-министром Евроcсоюза, а стану только гарантом Европарламента, который надеется быть сильным, и я рассчитываю суметь доводить идеи парламента до Совета ЕС, принимая во внимание то, что думает меньшинство. Я буду представлять не только свое мнение, но также мнение парламента", - сказал Таяни на пресс-конференции в Страсбурге.

По его словам, он не имеет своей политической программы, так как будет руководствоваться программой Европейского парламента.

Таяни перечислил главные актуальные проблемы, которыми намерен заниматься в качестве председателя ассамблеи: терроризм, иммиграция, экономический рост, социальная политика и занятость, цифровая экономика, энергетические вопросы, а также защита европейских ценностей.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне состоялись выборы нового президента Европарламента. Им стал представитель парламентской фракции Европейской народной партии 63-летний итальянец Антонио Таяни.

Он сменит на посту Мартина Шульца, который принял решение вернуться в немецкую политику.

Источник: korrespondent.net

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