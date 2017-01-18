Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций против РФ

США могут ослабить санкции против России в марте-апреле 2017 года на фоне позитивных высказываний Дональда Трампа о вероятном сотрудничестве с РФ на Ближнем Востоке и "бездоказательных" обвинениях российских хакеров во вмешательстве в выборы американского президента, полагают аналитики Deutsche Bank.

По их мнению, вероятность частичной отмены санкций составляет около 65%. В связи с этим Deutsche Bank оптимистично настроен по поводу курса рубля, поскольку вероятность отмены санкций пока не заложена в текущей стоимости нацвалюты.

Также эксперты отмечают, что рейтинговое агентство Standard & Poor's может повысить кредитный рейтинг РФ в 2017 году до инвестиционного уровня "BBB-"; в настоящее время S&P - единственное агентство "большой тройки", дающее России суверенный рейтинг ниже инвестиционного.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее у Трампа допустили отмену части санкций против РФ. Об этом заявила советница избранного президента США Келлиэн Конвей.

В совю очередь советник Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что у санкций против России был противоположный эффект "из-за характера русских людей".

Россия делает плохо. Как меняется риторика Трампа

Источник: korrespondent.net