Набсовет ПриватБанка возглавил банкир из Турции

Наблюдательный совет национализированного ПриватБанка избрал своим главой банкира из Турции Энгина Акчакочу. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран председателем совета прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать отстроить крупнейший банк в государстве", – написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Отметим, что Энгин Акчакоча – один из самых известных финансистов Турции. Во время финансового кризиса 2001 года он был назначен главой и главным исполнительным директором Агентства по банковскому регулированию и надзору, а также Фонда страхования и сохранения сберегательных вкладов. С 2004 года он работал в качестве консультанта МВФ в Нигерии и Киргизии.

Также Данилюк отметил, что набсовет избрал независимого аудитора для подтверждения ежегодной отчетности ПриватБанка.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года были названы члены нового набсовета ПриватБанка, а также утвержен состав его правления.

Источник: korrespondent.net