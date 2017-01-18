ЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов

Центральное разведывательное управление США выложило в открытый доступ около 13 млн страниц архивных документов о своей деятельности, передает CNN.

В них содержится информация о работе ЦРУ во время войн во Вьетнаме, в Корее и в период холодной войны. Также опубликованы документы, имеющие отношение к наблюдениям за НЛО и программе Звездные врата, исследующей возможные психические способности человека.

Сообщается, что доступ к этим документам ранее был возможен только через четыре терминала, установленных в Национальных архивах в штате Мэриленд.

"Доступ к этим исторически значимым документам больше не ограничен географией", – заявил директор информационного управления ЦРУ Джозеф Ламберт.

Как сообщал Корреспондент.net, Украина обещает открыть доступ к архивам КГБ. Доступ к документам будут иметь все украинцы и иностранцы. При этом в России доступ к документам КГБ ограничен по меньшей мере до 2030 года.

Источник: korrespondent.net