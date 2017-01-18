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18. 01. 2017

Теракт в Сирии: погибли военные

 
В Харасте, пригороде Дамаска, прогремел мощный взрыв. Боевики заложили бомбу в подземные коммуникации недалеко от здания, которое принадлежит разведке, сообщает телеканал Аль-Арабия. 
 
По данным СМИ, жертвами теракта стали восемь военнослужащих. Среди погибших есть бригадный генерал.
 
Ответственность за взрыв взяли на себя боевики группировки Фаджр умма, которые отказались подписать соглашение о режиме тишины в Сирии. 
 
Напомним, 12 января сообщалось, что в Дамаске прогремел мощный взрыв рядом со спорткомплексом в районе Кафрсус, погибли шесть человек.
 
Появилось видео ракетного удара Израиля по Сирии

Источник: korrespondent.net

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