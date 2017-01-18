Теракт в Сирии: погибли военные

В Харасте, пригороде Дамаска, прогремел мощный взрыв. Боевики заложили бомбу в подземные коммуникации недалеко от здания, которое принадлежит разведке, сообщает телеканал Аль-Арабия.

По данным СМИ, жертвами теракта стали восемь военнослужащих. Среди погибших есть бригадный генерал.

Ответственность за взрыв взяли на себя боевики группировки Фаджр умма, которые отказались подписать соглашение о режиме тишины в Сирии.

Напомним, 12 января сообщалось, что в Дамаске прогремел мощный взрыв рядом со спорткомплексом в районе Кафрсус, погибли шесть человек.

Появилось видео ракетного удара Израиля по Сирии

Источник: korrespondent.net