В РФ засекретили события в Украине после революции

События революций 1917-1918 гг засекретили в России. Об этом пишется в статье Гостайна века журналиста издания Kommersant.ru Леонида Максименкова.

"Вдвойне охраняется ноу-хау борьбы против власти, особенно если рецептура приводила к успешным революциям. Прежде всего – к Февральской и Октябрьской. Хотя секретятся даже такие их, казалось бы, далекие прародительницы, как английская XVII века и французская XVIII века", – написал он.

По данным издания, в главной информационной базе данных о революции и Гражданской войне, которая хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), остались засекреченными некоторые ленинские бумаги.

"География секретности поразительно совпадает с проблемными регионами сегодня: это Прибалтика, Украина", - отметил он.

В частности, полностью засекречены письма Ленину дипломатического представителя (посла) РСФСР в Эстонии Максима Литвинова. Под тотальной цензурой находятся телеграммы дипломатических представителей РСФСР по Украине с января 1919-го по 7 ноября 1922 года. От историков скрывают период от заключения сепаратного Брестского мира с Германией до ноябрьской революции, которая свергла кайзеровский режим.

"Совсем недавно, уже после 1991 года, вновь засекречено дело №2133 "Письма и докладные записки диппредставителя РСФСР в Германии Адольфа Иоффе о советско-германских взаимоотношениях и по другим вопросам внешней политики, направленные В. И. Ленину". Бумаги с 9 мая по 31 октября 1918 года, это 185 страниц. Готовый сборник документов и кандидатская диссертация к нему - 100 лет лежат под грифом секретно", - сообщил Максименков.

В ленинском фонде полностью засекречены сводные ведомости и справки Наркомата финансов и Комиссии Совета труда и обороны по золотому фонду в РСФСР за 1920–1922 годы. А в Архиве политбюро до сих пор закрыты документы о Гохране (Государственное хранилище ценностей), куда складировались конфискованные сокровища Российской империи, в том числе из разграбленных монастырей и церквей.

"Финансовые секреты революции и советской власти - одни из самых охраняемых, неразгаданных и загадочных. До сих пор мы так и не знаем, сколько российского и царского золота на момент революции хранилось в западных банках и какова его судьба. То, что более или менее известно, – крохи", – подчеркнул журналист.

Кроме того, до сих пор скрываются реальные биографии коммунистических вождей. Строго засекречены их личные дела. В частности, в соответствии с федеральным законом об ограничении доступа к "сведениям о личной и семейной тайне граждан, их частной жизни, а также сведениям, создающим угрозу для их безопасности", в архиве не выдают личное дело Надежды Крупской, которая умерла 78 лет назад.

Засекречено и дело основателя ВЧУ-ОГПУ Феликса Дзержинского, умершего 91 год назад, а также наркомвоенмора Михаила Фрунзе и наркома финансов и одновременно посла и торгпреда Советской России в Великобритании Леонида Красина.

"Революция 17-го года продолжает бурлить под спудом государственной тайны. При старом режиме. При новом. И сегодня, при новейшем. Неужели потому, что ее победы рождали в некоторых молодых и горячих головах нездоровые мысли (в середине 30-х Сталин засекретил тему народовольцев, казнивших государя императора Александра II и едва не взорвавших его наследника Александра III)? Но не только в этом, видимо, дело. Сегодня нам никто не скажет, сколько царского золота было на хранении в швейцарских банках и кто им распоряжался. О событиях 17-го года в Украине, в Прибалтике или в Польше даже заикаться не следует - к архивным тайникам не допустят", – подытожил Максименков.

ЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов

Источник: korrespondent.net