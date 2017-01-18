Вернуть Донбасс можно после сдачи Крыма - Савченко

Надежда Савченко в эфире телеканала 112 Украина заявила, что вернуть оккупированные зоны Донбасса мирным способом возможно лишь после "сдачи" Россией аннексированного ею украинского Крыма.

Так, Савченко полагает, что невоенный путь возвращения Донбасса из оккупации - переговоры. Все остальные методы сведутся к военной операции, убеждена парламентарий. Между тем, Савченко предлагает "временно сдать" Крым, так как "это единственный путь возвращения" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.

"Относительно того, что если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это будет обязательно сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.

"Сколько бы не кричали и не рвали на себе вышиванки с трибуны некоторые депутаты, сколько бы они ни кричали, что "мы не сдадим, что мы не должны отказаться", - мы не должны отказаться. Он остается непризнанными оккупированными территориями. Это очередное Приднестровье - Крым. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс", - считает Савченко.

Напомним, ранее сообщалось, что военная прокуратура расследует бой 17 июня 2014 года, после которого Савченко попала в плен.

Савченко признала списки пленных некорректными

Источник: korrespondent.net