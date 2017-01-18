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18. 01. 2017

Наташа Королева не может приехать на похороны бабушки в Киев

Певица Наташа Королева не может посетить похороны своей бабушки в Украине из-за запрета на въезд в страну. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Сегодня в Киеве умерла моя бабушка… А я не могу прилететь ее похоронить", – написала Королева сегодня утром в соцсети.

Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить .....

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella)

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2016 года СБУ запретила Наташе Королевой въезд в Украину на пять лет за поддержку аннексии Крыма.

Тогда певица посетовала, что не сможет увидеться со своей бабушкой.

"В Москву она уже не сможет поехать по состоянию здоровья. А случись, не дай бог, самое страшное – я не смогу ее похоронить!" – заявила она и подала на СБУ в суд.

Отметим, Наташа Королева (Наталья Порывай) родилась в Киеве. Ее мать – Людмила Ивановна Порывай – является профессором, заслуженной артисткой Украины, дирижером хоровой капеллы Свиточ.

Появилось видео выдворения российской певицы из Украины

Источник: korrespondent.net

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