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18. 01. 2017

Во Франции неизвестный дал пощечину кандидату в президенты

Во Франции экс-премьер страны Мануэль Вальс, который будет претендовать на пост президента, получил пощечину на встрече с избирателями.

Об этом пишут французские СМИ, опубликовавшие видео инцидента. Политик вышел из здания мэрии в городе Ламбаль и шел мимо группы людей, пожимая им руки. Среди них был неизвестный молодой человек, который сначала тоже пожал руку политика, а потом неожиданно дал ему пощечину.

Охрана оттолкнула парня и повалила его на забор. Позже он был передан полиции.

Ранее в Страсбурге неизвестный высыпал на Мануэля Вальса пакет с мукой.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале декабря 2006 года Мануэль Вальс покинул пост премьер-министра Франции ради борьбы за кресло президента. На эту должность был назначен Бернар Казнев, ранее возглавлявший министерство внутренних дел Франции.

Источник: korrespondent.net

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