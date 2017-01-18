Во Франции неизвестный дал пощечину кандидату в президенты

Во Франции экс-премьер страны Мануэль Вальс, который будет претендовать на пост президента, получил пощечину на встрече с избирателями.

Об этом пишут французские СМИ, опубликовавшие видео инцидента. Политик вышел из здания мэрии в городе Ламбаль и шел мимо группы людей, пожимая им руки. Среди них был неизвестный молодой человек, который сначала тоже пожал руку политика, а потом неожиданно дал ему пощечину.

Охрана оттолкнула парня и повалила его на забор. Позже он был передан полиции.

Ранее в Страсбурге неизвестный высыпал на Мануэля Вальса пакет с мукой.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале декабря 2006 года Мануэль Вальс покинул пост премьер-министра Франции ради борьбы за кресло президента. На эту должность был назначен Бернар Казнев, ранее возглавлявший министерство внутренних дел Франции.

Источник: korrespondent.net