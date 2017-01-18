Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2017, среда, 13:09
-7°C
Завтра -4°C
-7°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
18. 01. 2017

По Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине, кроме южной части страны, 18 января ожидается туман, видимость сократится до 200-500 м.
 
"18 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, туман, видимость 200-500 м", - пишет Укргидрометцентр.
Ветренно будет только на юге Украины.
 
Напомним, с вечера 16 января жители столицы из разных районов жалуются на запах гари и сильный туман. Причиной стал антициклон Бригитта, который разляжется практически над всей Украиной.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.