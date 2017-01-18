Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2017, среда, 13:08
-7°C
Завтра -4°C
-7°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
18. 01. 2017

В Техасе госпитализировали Джорджа Буша-старшего

В Хьюстоне (штат Техас) госпитализировали бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Врачи не уточняют причину госпитализации 92-летнего политика, сообщает CBS.

Как отметила представитель бывшего главы государства Джин Бекер, Буш-старший в данный момент находится в стабильном состоянии и идет на поправку. По ее словам, президент должен провести в больнице еще около двух дней.

Джордж Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США. Он также работал на должности вице-президента в администрации президента США Рональда Рейгана с 1981 по 1989 годы.

Напомним, летом 2015 года Джордж Буш-старший попал в больницу из-за сломанного шейного позвонка.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.