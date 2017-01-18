В Техасе госпитализировали Джорджа Буша-старшего

В Хьюстоне (штат Техас) госпитализировали бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Врачи не уточняют причину госпитализации 92-летнего политика, сообщает CBS.

Как отметила представитель бывшего главы государства Джин Бекер, Буш-старший в данный момент находится в стабильном состоянии и идет на поправку. По ее словам, президент должен провести в больнице еще около двух дней.

Джордж Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США. Он также работал на должности вице-президента в администрации президента США Рональда Рейгана с 1981 по 1989 годы.

Напомним, летом 2015 года Джордж Буш-старший попал в больницу из-за сломанного шейного позвонка.

Источник: korrespondent.net