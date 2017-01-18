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18. 01. 2017

ЛНР ввела таможенный контроль на "границе" с ДНР

Власти самопровозглашенной ЛНР запретили перевозить в соседнюю ДНР товары и транспортные средства коммерческого назначения мимо "пунктов таможенного контроля". Об этом сообщается на сайте "совмина" ЛНР.

Отныне без контроля "таможни" ЛНР можно провозить товары только для личного пользования граждан.

Физлицам можно беспрепятственно, но не чаще, чем раз в сутки, ввозить и вывозить до трех килограммов мяса, не более трех литров молока и пяти литров растительного масла, до 50 кг овощей и такое же количество фруктов.

Алкоголь и сигареты могут иметь при себе лица, достигшие 21 года. Причем можно перевозить не более литра крепких спиртных напитков, двух литров вина и пят литров пива. Сигареты можно перевозить в количестве не более 200 штук.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне глава ДНР Александр Захарченко заявил о неготовности объединиться с ЛНР. Он пояснил это условиями Минских соглашений.

Источник: korrespondent.net

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