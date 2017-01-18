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18. 01. 2017

Красный Крест отправил 200 тонн гуманитарки на Донбасс

Сегодня утром через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое в неконтролируемые властями Украины районы Донецкой области проследовали 12 грузовиков от миссии международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также товары медицинского назначения общим весом 216 тонн", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, ООН и Красный Крест выделят на проекты Донбасса $274 млн. Эти деньги буут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.

Красный Крест оплатит долги Донбасса за свет

Источник: korrespondent.net

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