Королевой не запрещали прилетать на похороны бабушки

Певица Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину до 2021 года, может прилететь в страну на похороны своей бабушки. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии ТСН в среду, 18 января.

По ее словам, певице не будут препятствовать во время ее приезда в Украину. Гитлянская подчеркнула, что для персон нон-грата въезд в страну возможен в нескольких случаях и погребение члена семьи – как раз один из таких. Однако разрешение является временным, и после похорон Королевой в дальнейшем будет запрещено приезжать в Украину.

В Instagram певицы также появилось подтверждение о разрешении приехать в Украину на похороны бабушки. "Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки!" – написано в аккаунте певицы.

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Ранее сегодня Королева пожаловалась, что не может попасть в Украину на похороны своей бабушки, которая умерла в Киеве.

Источник: korrespondent.net