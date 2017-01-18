Лавров: Мы готовы на вооружение наблюдателей ОБСЕ

Россия согласилась на вооружение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе стрелковым оружием, но при этом считает идею создания полицейской миссии в регионе противоречащей Минским соглашениям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", – сказал Лавров.

Он отметил, что "это будет полезно и будет способствовать успокоению ситуации на линии соприкосновения и может помочь прекратить регулярный вывод тяжелых вооружений со складов в нарушение обязательств по Минским договоренностям".

Лавров также подчеркнул, что "никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе не требуется".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Сергей Лавров заявлял о том, что вопрос военной миссии ОБСЕ уже не актуален и что об этом "никто не думает".

Также Лавров утверждал, что тяжелого вооружения РФ на Донбассе нет, хотя в регионе неоднократно наблюдали секретную российскую технику.

Источник: korrespondent.net