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18. 01. 2017

Трамп ответил на бойкот его инаугурации

 
Дональд Трамп отреагировал на бойкот конгрессменов от Демократической партии, которые заявили, что не придут на инаугурацию президента США. 
 
"Что касается людей, которые не собираются прийти, то поскольку нам очень нужны места, надеюсь, они вернут мне свои билеты", - сказал Трамп в интервью Foxnews.
 
Конгрессмены-демократы решили не идти на инаугурацию из-за оскорбления Трампом демократа Льюиса, который назвал избранного президента нелегитимным из-за вмешательства России в выборы.
 
Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.
На Трампа подали в суд за домогательства

Источник: korrespondent.net

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