Трамп ответил на бойкот его инаугурации

Дональд Трамп отреагировал на бойкот конгрессменов от Демократической партии, которые заявили, что не придут на инаугурацию президента США.

"Что касается людей, которые не собираются прийти, то поскольку нам очень нужны места, надеюсь, они вернут мне свои билеты", - сказал Трамп в интервью Foxnews.

Конгрессмены-демократы решили не идти на инаугурацию из-за оскорбления Трампом демократа Льюиса, который назвал избранного президента нелегитимным из-за вмешательства России в выборы.

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.

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Источник: korrespondent.net