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18. 01. 2017

Турцию посетили более миллиона украинцев в 2016 году

Количество украинских туристов, которые посетили Турцию в 2016 году, превысило один миллион человек. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Количество украинских туристов, которые посещают Турцию, от года к году возрастает. Прошлый год был своеобразным рекордным годом в этом плане – количество украинских туристов за прошлый год превысило 1 млн, и мы сейчас на 5-м месте среди стран, граждане которых посещают Турцию", – сказал Сибига на пресс-конференции в Киеве.

Он также напомнил, что сейчас в Турции действует чрезвычайное положение, поэтому украинцам стоит проявлять бдительность и осторожность.

Как сообщал Корреспондент.net, турпоток из Украины в Турцию вырос наполовину. Только в октябре 2016 года на турецких курортах побывали 75 тысяч украинцев. Самые популярные среди граждан Украины направления – Анталия, Стамбул и Мугла.

При этом в июне количество прибывших в Турцию туристов упало на 40%, составив 2,44 млн человек.

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Источник: korrespondent.net

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