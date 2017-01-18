Участникам антитрамповских митингов платят - СМИ

Издание Washington Times сообщило, что в США появились объявления о плате за участие в протестах, где предлагают по $2,5 тыс в месяц и $50 в час за непосредственное участие в каждом мероприятии. Объявления появились в Сан-Франциско, где организация Demand Protest призвала 12 января "получать деньги, борясь против Трампа". Аналогичные объявления появились и в других городах.

Организация утверждает, что платит "политически мотивированным людям за то, во что они уже верят".

Такой заработок предложили жителям городов Остин, Шарлотт, Колорадо-Спрингс, Колумбус, Денвер, Детройт, Эль-Пасо, Форт-Уэрт, Джексонвилл, Окленд, Оклахома-Сити, Филадельфия, Финикс, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтл, Талса и Вашингтон.

При этом возможно, что такие объявления могут оказаться обычным мошенничеством.

Напомним, ранее Путин заявил, что в США готовят Майдан против Трампа.

Источник: korrespondent.net