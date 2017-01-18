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18. 01. 2017

Писателя Олеся похоронят на Лукьяновском кладбище в Киеве

Кабинет министров выделил средства из резервного фонда для доставки в Украину останков писателя Александра Олеся. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 января.

Согласно распоряжению Кабмина, Олеся перезахоронения в Лукьяновском заповеднике в Киеве. Документ представил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. В то же время сумму на доставку и перезахоронение писателя чиновник не назвал.

Напомним, 14 января власти Чехии дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков Олеся.

Как сообщалось, 3 января 2017 года на Ольшанском кладбище в Праге принудительно эксгумировали останки Олеся. В могиле собирались похоронить Владимира Михайлишина, который ухаживал за могилой украинского писателя.

Источник: korrespondent.net

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