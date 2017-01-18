Геращенко: Гражданство РФ получили 170 тысяч украинцев

В период с 2014 по 2016 год гражданство РФ получили почти 170 тысяч украинцев, однако неизвестно, из каких именно территорий Украины они выехали. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко со ссылкой на данные МИД РФ.

"Вместе с МИД Украины нам таки удалось дожать и получить от РФ информацию относительно тех граждан Украины, которые приобрели гражданство РФ и статус беженцев. Следовательно, в соответствии с нотой МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации приобрело почти 170 тысяч граждан Украины", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что в 2014 году гражданство РФ получили 24 тыс. 141 украинцев, в 2015 году – 67 тыс. 400, за девять месяцев 2016 года – 75 тыс. 497 человек.

"К сожалению, нам не дали информации, сколько из этих граждан выехали из оккупированного Донбасса, и очевидно, что подавляющее большинство указанных граждан – это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ. Теперь мы будем требовать информации, сколько из этих новых граждан РФ – крымчан и сколько пенсионеров", – сообщила Геращенко.

Что касается беженцев, то, по словам вице-спикера, этот статус в России за два с половиной года получило 355 украинцев. В частности, в 2014 году – 240 человек, в 2015-м – 84 человека, в 2016-м – 31 человек.

Как сообщал Корреспондент.net, за два года гражданами Украины стали более шести тысяч россиян. По упрощенному порядку гражданство Украины получили 6261 граждан РФ. Указом президента – 357 россиян.

Также за 11 месяцев 2016 года восемь граждан РФ получили статус беженца в Украине. Всего за защитой к украинскому государству обратились 69 россиян.

Две россиянки попросили статус беженцев в Украине

Источник: korrespondent.net