Геращенко: Гражданство РФ получили 170 тысяч украинцев

В период с 2014 по 2016 год гражданство РФ получили почти 170 тысяч украинцев, однако неизвестно, из каких именно территорий Украины они выехали. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко со ссылкой на данные МИД РФ.
"Вместе с МИД Украины нам таки удалось дожать и получить от РФ информацию относительно тех граждан Украины, которые приобрели гражданство РФ и статус беженцев. Следовательно, в соответствии с нотой МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации приобрело почти 170 тысяч граждан Украины", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Она уточнила, что в 2014 году гражданство РФ получили 24 тыс. 141 украинцев, в 2015 году – 67 тыс. 400, за девять месяцев 2016 года – 75 тыс. 497 человек.
"К сожалению, нам не дали информации, сколько из этих граждан выехали из оккупированного Донбасса, и очевидно, что подавляющее большинство указанных граждан – это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ. Теперь мы будем требовать информации, сколько из этих новых граждан РФ – крымчан и сколько пенсионеров", – сообщила Геращенко.
Что касается беженцев, то, по словам вице-спикера, этот статус в России за два с половиной года получило 355 украинцев. В частности, в 2014 году – 240 человек, в 2015-м – 84 человека, в 2016-м – 31 человек.
Как сообщал Корреспондент.net, за два года гражданами Украины стали более шести тысяч россиян. По упрощенному порядку гражданство Украины получили 6261 граждан РФ. Указом президента – 357 россиян.
Также за 11 месяцев 2016 года восемь граждан РФ получили статус беженца в Украине. Всего за защитой к украинскому государству обратились 69 россиян.
Две россиянки попросили статус беженцев в Украине
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
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Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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