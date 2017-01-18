Путин прогнозирует рост спроса на нефть и газ в мире

России необходимо оперативно инвестировать средства в расширение нефтегазовых проектов, чтобы удовлетворять мировую потребность в углеводородном сырье, которая будет только расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с вами хорошо осведомлены о том, что происходит на мировых энергетических рынках, но для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти. В том числе и будет расти потребность в углеводородном сырье", – сказал Путин.

Он отметил, что России, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать инвестиционные решения.

Президент РФ подчеркнул, что также нужно не забывать о собственной экономике.

"С тем, чтобы у нас никогда не возникало ограничений роста экономики в связи с каким-то дефицитом энергоресурсов и соответствующих инфраструктур", – пояснил Путин.

Как сообщал Корреспондент.net, в России признали, что полностью зависят от цен на нефть. Власти страны могут начать тратить оставшиеся деньги в Резервном фонде уже в марте-апреле.

Также сообщалось, что РФ ускоренно сокращает добычу нефти, пытаясь спровоцировать дефицит этого сырья и рост цен на "черное золото".

Источник: korrespondent.net