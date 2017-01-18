В Италии произошли два землетрясения

Два землетрясения произошли в центральной Италии. Магнитуда составила 5,3–5,7. Эпицентр находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.

Землетрясение ощущалось также в регионах Лацио и Марке. Подземные толчки почувствовали и жители Рима. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Спустя час после мощного землетрясения, второе землетрясение произошло в том же регионе, его магнитуда составила 5,4. В прилегающих городах прошла эвакуация детей из школ. Посольство Украины уточняет информацию о поледствиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Corriere della Sera.

Магнитуда землетрясения составила 5,3 -5,7. Эпицентр находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.

Землетрясение ощущалось также в регионах Лацио и Марке. Подземные толчки почувствовали и жители Рима.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В МИД Украины заявили, что уточняют данные по разрушениям.

Посольство України уточнює інформацію про наслідки землетрусу в #Італія - #Аквіла, #Рієті - 18.01.17. pic.twitter.com/7c5QNpsh9u — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 января 2017 г. Напомним, 28 декабря жители Одесской области почувствовали несколько подземных толчков силой 3-4 балла, после землетрясения на востоке Румынии. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Мадагаскаре

Источник: korrespondent.net