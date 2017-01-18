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18. 01. 2017

В Италии произошли два землетрясения

 
Два землетрясения произошли в центральной Италии. Магнитуда составила 5,3–5,7. Эпицентр находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.
 
Землетрясение ощущалось также в регионах Лацио и Марке. Подземные толчки почувствовали и жители Рима.
 
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
 
Спустя час после мощного землетрясения, второе землетрясение произошло в том же регионе, его магнитуда составила 5,4. В прилегающих городах прошла эвакуация детей из школ.
 
 Посольство Украины уточняет информацию о поледствиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Corriere della Sera.
 
Магнитуда землетрясения составила 5,3 -5,7. Эпицентр находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.
 
Землетрясение ощущалось также в регионах Лацио и Марке. Подземные толчки почувствовали и жители Рима.
 
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
 
В МИД Украины заявили, что уточняют данные по разрушениям. 
 

Посольство України уточнює інформацію про наслідки землетрусу в #Італія - #Аквіла, #Рієті - 18.01.17. pic.twitter.com/7c5QNpsh9u

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 января 2017 г.
 
Напомним, 28 декабря жители Одесской области почувствовали несколько подземных толчков силой 3-4 балла, после землетрясения на востоке Румынии.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Мадагаскаре

Источник: korrespondent.net

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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