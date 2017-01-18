Взрыв в Мали, погибли 35 человек

Власти Мали сообщают о гибели 35 человек в результате нападения смертника на военный лагерь. В результате нападения, произошедшего в северном городе Гао, десятки людей были ранены. France Info сообщаtт о гибели 50 человек.

В лагере базируются правительственные солдаты и члены противоборствующих вооруженных группировок, которые совместно патрулируют пустынный север страны по мирному договору, заключенному при посредничестве ООН.

Офис президента Мали сообщил в Twitter, что в Гао приехал министр обороны Абдулайе Майга. В связи с гибелью людей объявлен трехдневный траур.

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Источник: korrespondent.net