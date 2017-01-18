Ирак заявил об освобождении восточной части Мосула

Иракские войска заявили об освобождении восточной части города Мосул от террористов "Исламского государства", передает BBC.

Сообщается, что армия взяла под контроль восточный берег реки Тигр. При этом часть боевиков остается в северо-восточной части города.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

В свою очередь в начале декабря США отвели два месяца на взятие Мосула.

Напомним, военная операция по освобождению Мосула началась в октябре этого года. Поддержку с воздуха иракским военным оказывает авиация стран, входящих в возглавляемую США коалицию.

Источник: korrespondent.net