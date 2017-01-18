В США митингующий против Трампа пытался сжечь себя

Перед отелем Trump International Hotel в Вашингтоне мужчина в знак протеста против избрания президентом Дональда Трампа пытался поджечь себя. Об этом сообщает BNO News.

"Я пытался поджечь себя в знак протеста", - объясняет свои действия протестующий. Он отметил: "Я выступаю против того, что мы выбрали человека, который не может соблюдать Конституцию Соединенных Штатов". Также протестующий назвал Дональда Трампа "настоящим диктатором". Мужчина был доставлен в больницу с ожогами.

🔴 ein Mann versucht sich selbst vor dem #TrumpInternationalHotel anzuzünden#hassimnetz #Trump #Washington #USAhttps://t.co/xhlUJ6TPKd pic.twitter.com/Mvu9OLZaS1 — Erdollum (@Erdollum666) 18 января 2017 г. Напомним, ранее СМИ сообщали, что в США появились объявления о плате за участие в протестах против Трампа. Трамп ответил на бойкот его инаугурации

Источник: korrespondent.net