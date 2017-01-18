Победа Трампа. НАТО не изменит отношение к Киеву

НАТО не изменит своей позиции в поддержку Украины после смены администрации в Вашингтоне. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на пресс-конференции в среду, 18 января.

"Нет причин ожидать, будто мы изменим нашу позицию в отношении Украины", – сказал высший военный чин НАТО.

Он напомнили, что Альянс сотрудничает с украинскими партнерами. "Помогаем им укреплять обороноспособность, реализуем программы обучения, поддерживаем контакт через нашу миссию связи, выполняем пакет помощи Украине", – добавил Павел.

Он подчеркнул, что этот процесс продолжится и при администрации Дональда Трампа.

Напомним, Украина и НАТО завершают работу над годовой программой сотрудничества.

Источник: korrespondent.net