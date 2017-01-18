Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2017, среда, 17:40
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
18. 01. 2017

Победа Трампа. НАТО не изменит отношение к Киеву

НАТО не изменит своей позиции в поддержку Украины после смены администрации в Вашингтоне. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на пресс-конференции в среду, 18 января.

"Нет причин ожидать, будто мы изменим нашу позицию в отношении Украины", – сказал высший военный чин НАТО.

Он напомнили, что Альянс сотрудничает с украинскими партнерами. "Помогаем им укреплять обороноспособность, реализуем программы обучения, поддерживаем контакт через нашу миссию связи, выполняем пакет помощи Украине", – добавил Павел.

Он подчеркнул, что этот процесс продолжится и при администрации Дональда Трампа.

Напомним, Украина и НАТО завершают работу над годовой программой сотрудничества.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.