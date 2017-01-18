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18. 01. 2017

РФ и Турция нанесли первый совместный авиаудар

ВКС России и авиация Турции проводят первую совместную воздушную операцию против боевиков "Исламского государства", заявил начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 и четыре F-4. Всего поражается 36 объектов", - сказал он.

"Хочу подчеркнуть, что все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран", - добавил генерал-лейтенант.

Отметим, на днях Россия провела ротацию авиации в Сирии, в рамках которой четыре штурмовика Су-25 вошли в состав российской авиагруппы в Сирии.

Источник: korrespondent.net

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