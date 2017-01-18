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18. 01. 2017

Поезд из Китая впервые в истории прибыл в Британию

В Великобританию впервые приехал поезд из Китая, пишут британские СМИ.

Контейнеровоз выехал из города Иу в провинции Чжэцзян 2 января и прибыл на терминал в  Лондон через 17 дней.

Грузовой состав проехал 12 тысяч километров по территории Китая, Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии, Франции и Великобритании. Ла-Манш он пересек по железнодорожному Евротоннелю.

Arrival of the first direct freight train from China to London pic.twitter.com/ZqrKC6uTb7

— Natalie Powell (@NatalieDPowell) January 18, 2017

В 68 контейнерах находится продукция предприятий, расположенных в Иу. Среди них бытовые товары, одежда, ткани, сумки и чемоданы.

Напомним, Китай начал развивать грузовое железнодорожное сообщение с Европой в 2012 году, Лондон стал 15-м европейским городом, в который регулярно приходят грузовые составы из Китая.

Тем временем в Нидерландах все поезда перевели на ветроэнергию.

Источник: korrespondent.net

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