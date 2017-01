Поезд из Китая впервые в истории прибыл в Британию

В Великобританию впервые приехал поезд из Китая, пишут британские СМИ.

Контейнеровоз выехал из города Иу в провинции Чжэцзян 2 января и прибыл на терминал в Лондон через 17 дней.

Грузовой состав проехал 12 тысяч километров по территории Китая, Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии, Франции и Великобритании. Ла-Манш он пересек по железнодорожному Евротоннелю.

