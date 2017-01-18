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18. 01. 2017

Иранец в холодильнике попал в Украину вместо Германии

На таможенном посту "Черновцы" возле украинско-румынской границы пограничники обнаружили гражданина Ирана, укрывавшийся в рефрижераторной фуре среди ящиков с овощами, говорится на сайте госпогранслужбы.

Нелегал хотел попасть в Германию. В холодильной камере он провел более трех дней. Автомобиль, в котором находился иранец, следовал из Турции в страны Евросоюза через Украину.

Сейчас мужчину доставили в пункт временного содержания местного погранотряда, где его осмотрят и по необходимости окажут ему медицинскую помощь.

Судьбу иранца решит суд. Скорее всего, его депортируют в Иран, отметили в Госпогранслужбе.

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Источник: korrespondent.net

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