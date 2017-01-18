Спикер Рады Андрей Парубий пришел на допрос в ГПУ. Допрос был назначен на 15:00.

Сначала допрос был запланирован в здании Главного следственного управления Генпрокуратуры, но позже был перенесен в здание Главной военной прокуратуры.

Кроме того, спикер закрыл утреннее пленарное заседание парламента на час раньше.

Напомним, что спикера Рады уже допрашивали в ГПУ по делу о преступлениях против активистов Евромайдана, а также захвата облсовета Луганской области в 2014 году.

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Источник: korrespondent.net