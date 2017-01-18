Савченко исключают из комитета нацбезопасности

Верховной Раде рекомендовали принять постановление об исключении депутата Надежды Савченко из персонального состава комитета по нацбезопасности и обороны. Соответствующее решение было принято на заседании комитета 18 января.

Также комитет обратится в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях Савченко признаки государственной измены.

"Мы создаем межведомственную группу, я согласовал это с СБУ... Та информация, которую мы заслушали, дает основания обратиться в ГПУ, чтобы дали оценку заявлениям Винника", - сказал председатель комитета Сергей Пашинский.

"С целью прекратить работу Савченко в комитете, несмотря на то, что на комитете обсуждают вопрос гостайны, принять проект постановления об исключении Савечнко из состава комитета", – сказал депутата Андрей Тетерук.

В то же время сама Савченко назвала обвинения "голословными".

"Мои поступки не причинили никакого вреда Украине", – сказала нардеп.

Между тем, rомитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента не поддержал проект постановления об исключении Надежды Савченко из состава Комитета по вопросам нацбезопасности сообщает Укринформ.

Ранее Надежда Савченко устроила скандал на парламентского комитете по нацбезопасности, а после покинула заседание комитета, фактически сорвав кворум по рассмотрению ряда важных вопросов. А еще раньше Савченко уснула на заседании комитета.

Также в Батькивщине заявили о выходе Савченко из состава партии.

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Источник: korrespondent.net