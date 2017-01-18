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18. 01. 2017

Население Украины сократилось до 42,6 млн - Госстат

 
Только в ноябре численность населения Украины сократилась на 0,04%, что на 16,1 тыс. человек меньше, чем в октябре. Всего в ноябре в Украине числилось 42 603,9 тыс человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
 
Данные приведены без учета аннексированной Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.
 
 
Как сообщали Українські Новини, в октябре численность населения Украины сократилась на 0,04%, или на 15,1 тыс. человек по сравнению с сентябрем до 42 620 тыс. человек.
 
По состоянию на 1 сентября в Украине было 42,642 млн человек.
Население Украины за год сократилось на 200 тысяч

Источник: korrespondent.net

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