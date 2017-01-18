В Human Rights Watch осудили запрет канала Дождь в Украине

Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила решение властей Украины о запрете на ретрансляцию российского телеканала Дождь. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

В Human Rights Watch отметили, что "запрет украинскими властями вещания по кабельным сетям российского независимого телеканала Дождь нарушает право на свободное выражение мнений и должен быть отменен".

"То, что украинские власти в отношении неугодных СМИ фактически следуют рецептам Кремля, вызывает разочарование. СМИ не должны становиться разменной монетой в политических играх", – добаила Таня Купер, исследователь Human Rights Watch по Украине.

Как сообщал Корреспондент.net, 12 января Нацсовет обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию телеканала Дождь.Такое решение принято из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

Решение Нацсовета осудили во Freedom House и Комитете защиты прав журналистов.

В свою очередь Нацсовет ответил на упреки в запрете телеканала Дождь.

Источник: korrespondent.net