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18. 01. 2017

Сепаратисты хотят обменять экс-беркутовцев

Сепаратисты Донбасса направили запрос на передачу обвиняемых в расстреле протестующих на Евромайдане экс-беркутовцев, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

При этом он исключил возможность их выдачи.

"Их тоже запрашивают (на выдачу). Но наша позиция такая, что мы не должны освобождать тех людей, которые не имеют отношения к событиям на этой необъявленной войне", – заявил Тандит.

По мнению СБУ, Россия пытается связать воедино события Евромайдана и войны на Донбассе. Украина же считает это недопустимым.

Сегодня сообщалось, что беркутовцы получили российское гражданство.

Тем временем в Киеве суд продлил арест пяти беркутовцам.

Источник: korrespondent.net

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