В СБУ назвали число погибших на Донбассе

В зоне АТО погибли 3829 человек. Об этом заявил начальник Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, передают Українські новини.

Также, по данным СБУ, 490 человек считаются пропавшими без вести.

Кузнецов сообщил, что из плена было освобождено 3088 человек, при этом в плену ЛДНР остаются 112 человек.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что на Донбассе за 2016 год погибли более 200 военных.

Порошенко: На Донбассе погибли 10 тысяч украинцев

Источник: korrespondent.net