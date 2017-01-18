Киев рассказал НАТО о сценариях обострения конфликта

Глава Генштаба украинской армии Виктор Муженко в ходе заседания военного комитета Украина - НАТО рассказал о возможных вариантах развития ситуации на Донбассе.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

"Мы довели до начальников генеральных штабов стран-членов НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности", - подчеркнул Муженко.

По его словам, все союзники "подтвердили поддержку Украине, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи".

Сегодня сообщалось, что НАТО не изменит своей позиции по Украине после смены администрации в Вашингтоне.

Источник: korrespondent.net