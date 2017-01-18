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18. 01. 2017

На Одесчине офицер ВМСУ до смерти избил пьяного прапорщика

 
В Одесской области будут судить капитана - начальника разведки штаба одного из дивизионов отдельной артбригады ВМС Украины. Его обвиняют в избиении до смерти своего подчиненного, старшего прапорщика, за то, что тот пьянствовал в служебное время, сообщает Думская.
 
Трагедия произошла 30 декабря в райцентре Сарата на юге Одесской области. Начальник разведки исполнял обязанности отсутствовавшего командира части. Старший прапорщик, который занимал должность главного сержанта батареи, должен был заступить в суточный наряд дневальным по парку, но не явился на построение. Капитан отправился его искать и нашел спящим после пьянки.
 
Офицер не сдержался и набросился на несчастного, стал его избивать руками и ногами. Потом он приказал матросу перенести прапорщика в палатку медицинской части, где продолжил избиение.
В 2 часа ночи пострадавший скончался от полученных телесных повреждений.
 
Капитану сообщили о подозрении в превышении власти в особый период, сопряженном с насилием в отношении подчиненного и повлекшем тяжкие последствия. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему угрожает до 10 лет лишения свободы.
 
Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Крымом застрелился украинский солдат.
 
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Источник: korrespondent.net

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