Перестрелка в Княжичах: уволены семь офицеров

По итогам служебной проверки по делу о перестрелке в Княжичах уволили семь офицеров полиции, которые находились на руководящих и оперативных должностях. Еще против девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания, сообщили в Нацполиции в среду, 18 января.

В частности, уволен руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции за необеспечение обмена информацией между подразделениями и недостоверную информацию об инциденте. Кроме того, уволен ряд руководителей Шевченковского управления полиции и ответственный от управления полиции охраны.

С должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Национальной полиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию о подготовке к совершению преступления в Княжичах.

"Еще в отношении девяти полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, главу Киевской полиции и руководителя Шевченковского районного управления полиции города Киева предупредили о неполном должностном соответствии", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате перестрелки в Княжичах утром 4 декабря 2016 года погибли пять правоохранителей.

Источник: korrespondent.net