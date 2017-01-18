Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2017, среда, 20:40
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
18. 01. 2017

Перестрелка в Княжичах: уволены семь офицеров

По итогам служебной проверки по делу о перестрелке в Княжичах уволили семь офицеров полиции, которые находились на руководящих и оперативных должностях. Еще против девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания, сообщили в Нацполиции в среду, 18 января.

В частности, уволен руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции за необеспечение обмена информацией между подразделениями и недостоверную информацию об инциденте. Кроме того, уволен ряд руководителей Шевченковского управления полиции и ответственный от управления полиции охраны.

С должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Национальной полиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию о подготовке к совершению преступления в Княжичах.

"Еще в отношении девяти полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, главу Киевской полиции и руководителя Шевченковского районного управления полиции города Киева предупредили о неполном должностном соответствии", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате перестрелки в Княжичах утром 4 декабря 2016 года погибли пять правоохранителей.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.