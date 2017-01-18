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18. 01. 2017

В Мексике учащийся колледжа открыл стрельбу

На севере Мексики в американском учебном заведении учащийся открыл огонь, передает AFP. По предварительным данным, подросток убил по меньшей мере трех человек.

По информации Reuters, что смерть трех человек пока не подтверждена. Точно известно, что учащийся серьезно ранил двух других студентов и преподавателя.

Агентство AP пишет, что выстрелив в преподавателя и ученика, студент навел пистолет на других детей в классе, но после выстрелил в себя.

В полиции рассказали, что студент зашел в здание с оружием и начал стрелять. Он назвал инцидент"беспрецедентным".

"На этом видео показано, как несовершеннолетний достает оружие, стреляет в учителя и в другого ученика. Он пробыл там некоторое время, наставив оружие на других студентов, а несколько минут спустя открыл огонь. Мотивы пока неизвестны", - сказал представитель органов безопасности штата Нуэво-Леон Альдо Фаси.

На днях сообщалось о стрельбе на фестивале в Мексике. Тогда погибли пять человек.

Источник: korrespondent.net

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