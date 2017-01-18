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18. 01. 2017

В зоне АТО ранили двоих военных

На Донбассе в течение дня ранены двое украинских военных, сообщает штаб АТО.
 
"Всего зафиксировано 30 обстрелов. Двое наших военных ранены", - сказано в сообщении на Facebook
 
Отмечается, из минометов сепаратисты обстреливали Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное.
 
Кроме того, по Новотроицкому вел огонь снайпер.
 
"На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров оккупанты обстреляли Новоолександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов. На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в районе Зайцево и Авдеевки", - говорится в сообщении.
Вчера  в зоне АТО двое военных подорвались на мине.
 
А сегодня Киев рассказал НАТО о сценариях обострения конфликта на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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