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18. 01. 2017

Кандидат в постпреды США: Россия играет мускулами

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, выдвинутая избранным американским президентом Дональдом Трампом, призвала не доверять России, передает Reuters.

"Россия сейчас пытается играть мускулами. Это то, что они делают. И я думаю, что нам всегда нужно быть осторожными. Я не думаю, что мы можем им доверять", - сказала она.

По ее словам, что перед отменой санкций против России США должны увидеть "позитивные действия" со стороны Кремля.

На прошлой неделе будущий глава Пентагона назвал Россию главной угрозой, а будущий глава ЦРУ обвинил Россию во вторгжении в Украину.

Кроме того, на днях будущий американский госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил Россию в захвате Крыма.

Источник: korrespondent.net

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