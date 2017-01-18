Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.

Также президент в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украина, борясь за свою независимость, борется за ценности всего демократического мира.

Ранее Киев объяснил, почему Украина не подает в суд из-за Крыма.