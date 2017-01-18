Глава Минздрава Супрун утверждает, что имеет диплом

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что имеет диплом о высшем образовании, но при этом отказалась его показать, передает УНИАН.

"Это не то, что я не хочу показать, а некоторые персональные данные министров - это информация, которую министерство не передает на публичные запросы. Потому что это (информация), где я живу. Они знают, что я имею этот диплом", - сказала она.

По ее словам, ее бы не назначали замминистра при отстутствии диплома.

"Я бы не могла быть назначена заместителем министра, если бы у меня не было диплома о высшем образовании. Если вы посмотрите онлайн, вы в публичном доступе можете увидеть и диплом, и свидетельство", - отметила Супрун.

Ранее зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Олег Мусий заявлял, что Супрун на его депутатское обращение ответила, что не может предоставить диплом об образовании, поскольку это конфиденциальная информация.

По словам Мусия, Кабмин также отказался предоставить информацию об образовании и. о. министра здравоохранения, а также о том, легализован ли он в Украине.

Напомним, Супрун назначали исполняющей обязанности главы Минздрава в июле.

Она является врачом и волонтером, который активно занимается общественной деятельностью. При этом руководитель живет в Украине всего 2,5 года, с начала Евромайдана.

Корреспондент.net разбирался, чем занималась Ульяна Супрун до назначения руководителем Минздрава.



Источник: korrespondent.net