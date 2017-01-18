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18. 01. 2017

Запрет въезда мэру: Польша потребовала объяснений

Польша направила Украине ноту с просьбой объяснить запрет на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.

Об этом сообщила пресс-секретарь польского МИД Польши Йоанна Вайда, передает Interia.pl. 

"Пока мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения сложившейся ситуации", - отметила она.

Чиновник добавила, что эта нота связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения Украины.

Напомним, мэру Перемышля запретили въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в городе.

Так, 10 декабря в Перемышле участники марша, который состоялся под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам". При этом сам мэр назвал этот выкрик "позорным".

Источник: korrespondent.net

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