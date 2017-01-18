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18. 01. 2017

Китай выступил за полный запрет на ядерное оружие

Председатель Китая Си Цзиньпин высказался за полное ядерное разоружение в мире, передает Channel news Asia.

"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено, чтобы создать безъядерный мир", - сказал он, выступая в Женевском отделении ООН.

Политик также призвал крупные страны относиться к меньшим с позиций равноправности, а не "как гегемон, распространяющий свою волю на других".

Кроме того, председатель заявил о желании китайской стороны выстроить новую модель отношений с США.

Ранее сообщалось, что США и Китай намерены активизировать усилия по решению ядерной проблемы КНДР.

Источник: korrespondent.net

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