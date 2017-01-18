Буша-старшего перевели в реанимацию

Бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего перевели в отделение реанимации в одной из больниц Хьюстона, передает Reuters.

У экс-президента обнаружили пневмонию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Кроме того, была госпитализирована его супруга, экс-первая леди страны Барбара Буш, пожаловавшаяся на усталость и кашель.

Напомним, вчера в Техасе госпитализировали Джорджа Буша-старшего. Тогда причины не назывались.

Источник: korrespondent.net