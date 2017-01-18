Сенегал и Нигерия приготовились к вторжению в Гамбию

Армии стран, входящих в западноафриканский экономический союз ЭКОВАС, приготовились к вторжению в Гамбию, сообщает AP.

Накануне президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий. По его словам, это нужно, "чтобы не допустить вакуума власти", пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.

В командовании войсками заявили, что если до полуночи президент Гамбии Яйя Джамме не покинет свой пост, вооруженные силы "начнут действовать".

Ранее ЭКОВАС уполномочил Сенегал ввести войска в Гамбию в качестве крайней меры по принуждению Джамме к отставке.

Отметим, численность вооруженных сил Гамбии - около 2,5 тысяч человек.

Напомним, Джамме отказался уйти в отставку несмотря на поражение на президентских выборах 1 декабря.

"Я не трус. Мои права нельзя нарушить. Такова моя позиция. Никто не может лишить меня победы, кроме Аллаха. Я не уйду со своего поста", – заявил тогда Джамме.