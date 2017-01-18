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18. 01. 2017

У Порошенко подтвердили заказ услуг лоббистов США

Для лоббирования своих интересов Украина наняла компанию BGR Group, однако ее услуги оплачиваются за поддержки доноров, а не из госбюджета, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив написал в Facebook.
 
Ранее сообщалось, что администрация президента для лоббирования Украины наняла BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур. Позже у Порошенко опровергли эту информацию.
 
"С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США, относительно достижений и результатов реформ в Украине, Национальный совет реформ при содействии Украинского Фонда поддержки Реформ в Украине привлек в качестве консультантов американскую компанию BGR Group, - сообщил Шимкив.
 
Он подчеркнул, что эта инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных денег.

По его словам, донорские средства привлекаются от ЕБРР, WesternNIS Enterprise Fund (США), ОБСЕ, правительственных программ Канады и Германии, Фонда "Видродження", посольств США и Великобритании.

ТОП-10 лоббистов Украины на Западе

Источник: korrespondent.net

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