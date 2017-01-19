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19. 01. 2017

В Кабмине одобрили введение премии имени Грушевского

 
Кабинет министров одобрил проект закона о введении Государственной премии Украины имени Михаила Грушевского, сообщили в пресс-службе правительства.
 
Кабмин одобрил 18 января проект закона "О внесении изменения в статью 11 закона Украины "о государственных наградах Украины" и дополнил его Государственной премией Украины имени Михаила Грушевского.
 
Она будет присуждаться за лучшие научные и научно-популярные издания по истории Украины, размер денежной части премии будет ежегодно определять президент.
 
В Кабмине отметили, что введение этой премии станет реальным проявлением внимания государства к сфере восстановления сохранения национальной памяти украинского народа.

Михаил Грушевский  украинский историк, общественный и политический деятель. Председатель Центрального Совета Украинской Народной Республики (19171918).

Член Исторического общества имени Нестора-Летописца, почетный член Киевского общества древностей и искусств, член-корреспондент ВУАН и АН СССР, многолетний председатель Научного общества им. Шевченко во Львове, заведующий кафедрой истории Львовского университета (18941914), автор более 2000 научных трудов.

Ранее сообщалось, что первая леди Украины Марина Порошенко получила награду Всеукраинской премии "Женщина ІІІ тысячелетия".

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Источник: korrespondent.net

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